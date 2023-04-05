Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Литве опубликовали документы о членстве действующего президента в Компартии во времена СССР

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 14:26

Литовские журналисты получили из архивов документы, подтверждающие членство в Компартии действующего президента Гитанаса Науседы в последние годы существования Советского Союза.

Как сообщает общественный вещатель LRT, документы опубликовал журналист Довидас Панцеров.

Обнародованные бумаги свидетельствуют, что Науседа присоединился к Коммунистической партии в мае 1988 года. Журналист отметил, что на документы наткнулись случайно - когда литовский архив открыл для ознакомления составленные тогда списки на депортацию и многие другие документы коммунистической эпохи.

Реклама:

"Я не думаю і не стверджую, що членство у Компартії - непозбувна пляма на репутації, проте президент Науседа у своїх промовах прагне асоціюватися із "Саюдісом" (рух за відновлення незалежності Литви. - Ред.), але виявилося, що тоді він обрав іншу сторону барикад – щонайменш офіційно", - прокоментував Панцеров.

В офісі президента Литви підтвердили, що документи справжні. 

"Президент Гітанас Науседа вступив до Компартії у 1988 році у травні. Документи про це є у Державному архіві і доступні для громадськості. Після початку Саюдісу Гітанас Науседа не брав участі у діяльності Комуністичної партії", - йдеться у коментарі, наданому BNS.

ВИДЕО ДНЯ

Також ЗМІ звернули увагу, що Науседа не заповнив графу про чинну або колишню належність до якоїсь партії чи політичного руху, коли заповнював кандидатську анкету для участі у президентських виборах 2019 року. 

Його радник з комунікацій Рідас Ясиуліоніс у коментарі LRT пояснив це тим, що графа не була обов'язковою для заповнення. 

Попередня президентка Литви Даля Грибаускайте також була у Комуністичній партії з 1979 року та вийшла з неї у червні 1990 року. У своїх кандидатських анкетах вона згадала про цей факт і у 2009, і у 2014 роках.

Темы: ЛитваСССРпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: