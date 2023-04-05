В Литве опубликовали документы о членстве действующего президента в Компартии во времена СССР

Литовские журналисты получили из архивов документы, подтверждающие членство в Компартии действующего президента Гитанаса Науседы в последние годы существования Советского Союза.

Как сообщает общественный вещатель LRT, документы опубликовал журналист Довидас Панцеров.

Обнародованные бумаги свидетельствуют, что Науседа присоединился к Коммунистической партии в мае 1988 года. Журналист отметил, что на документы наткнулись случайно - когда литовский архив открыл для ознакомления составленные тогда списки на депортацию и многие другие документы коммунистической эпохи.

"Я не думаю і не стверджую, що членство у Компартії - непозбувна пляма на репутації, проте президент Науседа у своїх промовах прагне асоціюватися із "Саюдісом" (рух за відновлення незалежності Литви. - Ред.), але виявилося, що тоді він обрав іншу сторону барикад – щонайменш офіційно", - прокоментував Панцеров.

В офісі президента Литви підтвердили, що документи справжні.

"Президент Гітанас Науседа вступив до Компартії у 1988 році у травні. Документи про це є у Державному архіві і доступні для громадськості. Після початку Саюдісу Гітанас Науседа не брав участі у діяльності Комуністичної партії", - йдеться у коментарі, наданому BNS.

Також ЗМІ звернули увагу, що Науседа не заповнив графу про чинну або колишню належність до якоїсь партії чи політичного руху, коли заповнював кандидатську анкету для участі у президентських виборах 2019 року.

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Його радник з комунікацій Рідас Ясиуліоніс у коментарі LRT пояснив це тим, що графа не була обов'язковою для заповнення.

Попередня президентка Литви Даля Грибаускайте також була у Комуністичній партії з 1979 року та вийшла з неї у червні 1990 року. У своїх кандидатських анкетах вона згадала про цей факт і у 2009, і у 2014 роках.