Краматорськ: річка повернулася в русло, жителям підтоплених будинків обіцяють компенсації
У Краматорську напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло, влада ліквідує наслідки підтоплення.
Джерело: керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова Кириленка: "Укріпили берегову лінію та продовжуємо підготовчу роботу зі створення загородження у водоскидному шлюзі для мінімізації наслідків розливу води в річці Бичок.
Крім того, задля забезпечення скидання води провели низку технологічних заходів на суміжних греблях.
Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло.
Продовжуємо обстежувати затоплені ділянки, відкачувати воду з підвалів підтоплених будинків, фіксуємо та документуємо руйнування".
Деталі: Кириленко пообіцяв, що всім постраждалим буде надана компенсація з місцевого бюджету та допомога у відновленні пошкодженого житла.
За його словами, вже є домовленість обласної адміністрації з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів.
Кириленко провів нараду за участі усіх залучених в процес ліквадації наслідків підтоплення територій.
На нараді обговорили подальші кроки з розчистки берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому.
Передісторія:
- 4 квітня на одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбулося неконтрольоване скидання води. Підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.
- У Краматорську проводили часткову евакуацію, врятували щонайменше 5 людей.
- Попередньо причина руйнування водоскидного шлюзу – його застаріла конструкція.
- Розлив води стався ще й на тлі того, що Краматорськ регулярно зазнає ударів із боку російських загарбників.