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Краматорськ: річка повернулася в русло, жителям підтоплених будинків обіцяють компенсації

Олена РощінаСереда, 5 квітня 2023, 15:18
Краматорськ: річка повернулася в русло, жителям підтоплених будинків обіцяють компенсації
Краматорськ після розливу ріки, фото з Telegram Павла Кириленка

У Краматорську напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло, влада ліквідує наслідки підтоплення. 

Джерело: керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Укріпили берегову лінію та продовжуємо підготовчу роботу зі створення загородження у водоскидному шлюзі для мінімізації наслідків розливу води в річці Бичок. 

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Крім того, задля забезпечення скидання води провели низку технологічних заходів на суміжних греблях.

Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло. 

Продовжуємо обстежувати затоплені ділянки, відкачувати воду з підвалів підтоплених будинків, фіксуємо та документуємо руйнування". 

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Деталі: Кириленко пообіцяв, що всім постраждалим буде надана компенсація з місцевого бюджету та допомога у відновленні пошкодженого житла.

За його словами, вже є домовленість обласної адміністрації з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів.

 

Кириленко провів нараду за участі усіх залучених в процес ліквадації наслідків підтоплення територій.

На нараді обговорили подальші кроки з розчистки берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому.

 

Передісторія: 

  • 4 квітня на одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбулося неконтрольоване скидання води. Підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.
  • У Краматорську проводили часткову евакуацію, врятували щонайменше 5 людей.
  • Попередньо причина руйнування водоскидного шлюзу – його застаріла конструкція.
  • Розлив води стався ще й на тлі того, що Краматорськ регулярно зазнає ударів із боку російських загарбників. 

Теми: КраматорськДонецька область
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