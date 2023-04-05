Краматорськ: річка повернулася в русло, жителям підтоплених будинків обіцяють компенсації

Краматорськ після розливу ріки, фото з Telegram Павла Кириленка

У Краматорську напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло, влада ліквідує наслідки підтоплення.

Джерело: керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Укріпили берегову лінію та продовжуємо підготовчу роботу зі створення загородження у водоскидному шлюзі для мінімізації наслідків розливу води в річці Бичок.

Крім того, задля забезпечення скидання води провели низку технологічних заходів на суміжних греблях.

Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло.

Продовжуємо обстежувати затоплені ділянки, відкачувати воду з підвалів підтоплених будинків, фіксуємо та документуємо руйнування".

Деталі: Кириленко пообіцяв, що всім постраждалим буде надана компенсація з місцевого бюджету та допомога у відновленні пошкодженого житла.

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За його словами, вже є домовленість обласної адміністрації з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів.

Кириленко провів нараду за участі усіх залучених в процес ліквадації наслідків підтоплення територій.

На нараді обговорили подальші кроки з розчистки берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому.

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