Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Краматорск: река вернулась в русло, жителям подтопленных домов обещают компенсации

Елена РощинаСреда, 5 апреля 2023, 15:18
Краматорск: река вернулась в русло, жителям подтопленных домов обещают компенсации
Краматорск после разлива реки, фото из Telegram Павла Кириленко

В Краматорске напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло, власти ликвидируют последствия подтопления. 

Источник: руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Укрепили береговую линию и продолжаем подготовительную работу по созданию заграждения в водосбросном шлюзе для минимизации последствий разлива воды в реке Бычок. 

Реклама:

Кроме того, для обеспечения сброса воды провели ряд технологических мероприятий на смежных плотинах.

Напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло. 

Продолжаем обследовать затопленные участки, откачивать воду из подвалов подтопленных домов, фиксируем и документируем разрушения". 

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Детали: Кириленко пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлена компенсация из местного бюджета и помощь в восстановлении поврежденного жилья.

По его словам, уже есть договоренность областной администрации с международными организациями о предоставлении необходимых строительных материалов.

 

Кириленко провел совещание с участием всех вовлеченных в процесс ликвидации последствий подтопления территорий.

На совещании обсудили дальнейшие шаги по расчистке берегов реки Бычок и меры, необходимые для того, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

 

Предыстория: 

  • 4 апреля на одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило порядка 260 домов на 30 улицах.
  • В Краматорске проводили частичную эвакуацию, спасли по меньшей мере 5 человек.
  • Предварительно причина разрушения водосбросного шлюза – его устаревшая конструкция.
  • Разлив воды произошел еще и на фоне того, что Краматорск регулярно подвергается ударам со стороны российских захватчиков.

Темы: КраматорскДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Краматорск
В Краматорске раздались звуки взрывов – СМИ
Краматорск: история иностранных волонтеров, выживших после ракетной атаки на Ria Pizza
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: