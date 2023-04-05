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Краматорск: река вернулась в русло, жителям подтопленных домов обещают компенсации

Елена РощинаСреда, 5 апреля 2023, 15:18
Краматорск: река вернулась в русло, жителям подтопленных домов обещают компенсации
Краматорск после разлива реки, фото из Telegram Павла Кириленко

В Краматорске напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло, власти ликвидируют последствия подтопления. 

Источник: руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Укрепили береговую линию и продолжаем подготовительную работу по созданию заграждения в водосбросном шлюзе для минимизации последствий разлива воды в реке Бычок. 

Кроме того, для обеспечения сброса воды провели ряд технологических мероприятий на смежных плотинах.

Напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло. 

Продолжаем обследовать затопленные участки, откачивать воду из подвалов подтопленных домов, фиксируем и документируем разрушения". 

 
 

Детали: Кириленко пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлена компенсация из местного бюджета и помощь в восстановлении поврежденного жилья.

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По его словам, уже есть договоренность областной администрации с международными организациями о предоставлении необходимых строительных материалов.

 

Кириленко провел совещание с участием всех вовлеченных в процесс ликвидации последствий подтопления территорий.

На совещании обсудили дальнейшие шаги по расчистке берегов реки Бычок и меры, необходимые для того, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

 

Предыстория: 

  • 4 апреля на одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило порядка 260 домов на 30 улицах.
  • В Краматорске проводили частичную эвакуацию, спасли по меньшей мере 5 человек.
  • Предварительно причина разрушения водосбросного шлюза – его устаревшая конструкция.
  • Разлив воды произошел еще и на фоне того, что Краматорск регулярно подвергается ударам со стороны российских захватчиков.

Темы: КраматорскДонецкая область
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