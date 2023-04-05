Краматорск: река вернулась в русло, жителям подтопленных домов обещают компенсации
В Краматорске напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло, власти ликвидируют последствия подтопления.
Источник: руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Прямая речь Кириленко: "Укрепили береговую линию и продолжаем подготовительную работу по созданию заграждения в водосбросном шлюзе для минимизации последствий разлива воды в реке Бычок.
Кроме того, для обеспечения сброса воды провели ряд технологических мероприятий на смежных плотинах.
Напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло.
Продолжаем обследовать затопленные участки, откачивать воду из подвалов подтопленных домов, фиксируем и документируем разрушения".
Детали: Кириленко пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлена компенсация из местного бюджета и помощь в восстановлении поврежденного жилья.
По его словам, уже есть договоренность областной администрации с международными организациями о предоставлении необходимых строительных материалов.
Кириленко провел совещание с участием всех вовлеченных в процесс ликвидации последствий подтопления территорий.
На совещании обсудили дальнейшие шаги по расчистке берегов реки Бычок и меры, необходимые для того, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.
Предыстория:
- 4 апреля на одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило порядка 260 домов на 30 улицах.
- В Краматорске проводили частичную эвакуацию, спасли по меньшей мере 5 человек.
- Предварительно причина разрушения водосбросного шлюза – его устаревшая конструкция.
- Разлив воды произошел еще и на фоне того, что Краматорск регулярно подвергается ударам со стороны российских захватчиков.