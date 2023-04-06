В Україні невдовзі знову випаде сніг, повернуться нічні морози

У західних областях України у п’ятницю та суботу випаде сніг, також прогнозують морози вночі.

Джерело: Інтерфакс із посиланням Укргідрометцентр

Деталі: 7 квітня у північно-східних та східних регіонах очікують помірні дощі. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледиця уночі на дорогах. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

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На решті території не очікується істотних опадів. У Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях буде невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

У Києві в цей день прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

8 квітня Україні буде невеликий дощ (у Карпатському регіоні – сніг, мокрий сніг та ожеледиця). У більшості південних регіонів істотних не прогнозують. Вночі та вранці на півдні та в центрі місцями туман.

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Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У південних, східних та північно-східних регіонах до 17°. У західних областях вночі близько 0°, вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 5-10° тепла, у Карпатах уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в суботу буде невеликий дощ. Температура вночі 5-7° тепла, удень 12-14°.

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