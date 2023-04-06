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Фігуранту справи про фінансові піраміди дали топпосаду у владі Херсона – ЗМІ

Євген КізіловЧетвер, 6 квітня 2023, 16:36
Фігуранту справи про фінансові піраміди дали топпосаду у владі Херсона – ЗМІ
Віталій Бєлобров, фото з його соцмереж

Депутата Херсонської міськради Віталія Бєлоброва, який фігурував в справі про організацію фінансової піраміди, призначили заступником начальника міської військової адміністрації. Відповідатиме за міжнародну допомогу.

Джерело: видання "Мост", засноване Катериною Гандзюк

Деталі: Як повідомив сам Бєлобров у соцмережі, він буде відповідати за співпрацю з міжнародними та національними партнерами, муніципалітетами, посольствами, проєктами міжнародної технічної допомоги.

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Також Бєлобров шукатиме "ресурси та партнерів для відновлення і будівництва міста мрії".

Як повідомляє "Мост", у 2021 році компанія, яку очолював Бєлобров, отримала без конкурсу та без прозорих процедур право страхувати весь комунальний транспорт міста.

Має Бєлобров і кримінальний досвід. У 2013 році суд Запоріжжя почав розгляд справи за фактом шахрайства, в якій Бєлобров проходив як один з підозрюваних.

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Справа стосувалася компанії, яка обманом збирала кошти з довірливих громадян під виглядом інвестицій. Простіше кажучи, це була фінансова піраміда. Бєлобров працював в ній менеджером.

У червні 2022 справу закрили за строками давності, оскільки минуло більше 15 років від злочину. Усіх 8 обвинувачених, зокрема, Бєлоброва, звільнили від відповідальності. Закінчення строків – це нереабілітуючі обставини, тобто суд не визначив: були фігуранти винуваті чи ні.

Також видання дізналося, що депутат однієї з райрад у Херсоні від забороненої партії "Блок Володимира Сальдо" Віктор Чалий очолив міське комунальне підприємство "Гарантія".

Невдовзі після публікації цієї інформації начальник військової адміністрації Херсонської громади Роман Мрочко повідомив, що Чалого уже звільнили. Він попросив повідомляти йому особисто про таких людей.

 
Віктор Чалий
фото: "мост"

Крім того, "Мост" з'ясував, що на посаді директора херсонського КП "Міське дорожнє управління" залишився такий собі Павло Берьозкін, який працював на росіян. Він під час окупації міста росіянами перереєстрував підприємство за російськими законами та очолив його, а після деокупації залишився на посаді.

Згідно з даними "Единого государственного реестра юридических лиц РФ", він досі очолює комунальне підприємство "Городское дорожное управление", зареєстроване відповідно до законів країни-агресора.

 
Павло Берьозкін
фото: "мост"

Теми: Херсонколабораціявладаскандал
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