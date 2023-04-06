Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ знайшли зв'язок між Гершковичем і "агентами України", яких затримала ФСБ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 19:33
ЗМІ знайшли зв'язок між Гершковичем і агентами України, яких затримала ФСБ
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Російська ФСБ заарештувала співробітників оборонного заводу в Нижньому Тагілі, звинувативши їх у передачі відомостей "воєнного характеру" Україні. ЗМІ виявили, що перед затриманням місто відвідував журналіст WSJ Еван Гершкович, якого потім звинуватили у шпигунстві.

Джерело: Медуза, російська служба BBC, Холод, TagilCity

Деталі: ФСБ 4 квітня повідомила про затримання в Нижньому Тагілі подружжя, яке підозрюють у співпраці з українськими спецслужбами. Порушено кримінальну справу за статтею про "держзраду".

Реклама:

За інформацією BBC і "Холода", затриманих звуть Данило і Вікторія Мухаметови, і вони працювали на оборонному підприємстві "Уралвагонзавод". 

ФСБ стверджує, що підозрювані нібито передали за гроші спецслужбам України відомості "військово-технічного характеру", які можуть бути використані проти армії Росії. 

У спецслужбі відзвітували, що вилучили "предмети шпигунської діяльності" за їхнім місцем проживання. Підозрюваних відправили в СІЗО. 

ВІДЕО ДНЯ

ФСБ також опублікувала відео, на якому силовики кладуть обличчям до землі людину біля житлового будинку, а чоловік у цивільному показує йому якесь посвідчення. 

Після склейки чоловік сидить на дивані разом із дівчиною. Їхні обличчя приховані. Чоловік за кадром запитує в дівчини, чи передавала вона відомості іноземній країні і що конкретно – "креслення або якийсь інший документ". Дівчина відповідає, що креслення. За її словами, вона отримала за це близько 100 тисяч рублів. 

Видання TagilCity з посиланням на джерело писало, що подружжя працювало на "Уралвагонзаводе", де вони нібито зробили копії документації, яку передали "представникам України". Видання стверджує, що їх затримали ще наприкінці березня.

BBC виявило рішення про арешт подружжя лише за адміністративною статтею. У них стверджується, що Мухаметови ввечері 22 березня висловлювалися "нецензурною лайкою" на автобусній зупинці в Єкатеринбурзі за наявності трьох свідків, одним із яких був співробітник ФСБ. Він написав рапорт, і суд призначив парі 12 діб арешту наступного ж дня.

29 березня ФСБ повідомила про затримання в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича за підозрою в шпигунстві. 

Джерело "Медузи" серед західних журналістів у Москві повідомляє, що Гершкович також їздив у Нижній Тагіл, де розташований "Уралвагонзавод".  BBC уточнює, що Гершкович був у Нижньому Тагілі разом із фотографом. Вони полетіли з Уралу 19 березня.

"Медуза" повідомляє, що Мухаметови так і не вийшли на волю, хоча їхній строк мав закінчитися до моменту, коли ФСБ повідомила про їхнє затримання 4 квітня.

Передісторія: 

  • 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
  • ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину". 
  • Видання відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.
  • Суд Москви заарештував журналіста до 29 травня.

Теми: РосіяЗМІшпигунствоФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: