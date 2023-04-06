ЗМІ знайшли зв'язок між Гершковичем і "агентами України", яких затримала ФСБ

Російська ФСБ заарештувала співробітників оборонного заводу в Нижньому Тагілі, звинувативши їх у передачі відомостей "воєнного характеру" Україні. ЗМІ виявили, що перед затриманням місто відвідував журналіст WSJ Еван Гершкович, якого потім звинуватили у шпигунстві.

Джерело: Медуза, російська служба BBC, Холод, TagilCity

Деталі: ФСБ 4 квітня повідомила про затримання в Нижньому Тагілі подружжя, яке підозрюють у співпраці з українськими спецслужбами. Порушено кримінальну справу за статтею про "держзраду".

За інформацією BBC і "Холода", затриманих звуть Данило і Вікторія Мухаметови, і вони працювали на оборонному підприємстві "Уралвагонзавод".

ФСБ стверджує, що підозрювані нібито передали за гроші спецслужбам України відомості "військово-технічного характеру", які можуть бути використані проти армії Росії.

У спецслужбі відзвітували, що вилучили "предмети шпигунської діяльності" за їхнім місцем проживання. Підозрюваних відправили в СІЗО.

ФСБ також опублікувала відео, на якому силовики кладуть обличчям до землі людину біля житлового будинку, а чоловік у цивільному показує йому якесь посвідчення.

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Після склейки чоловік сидить на дивані разом із дівчиною. Їхні обличчя приховані. Чоловік за кадром запитує в дівчини, чи передавала вона відомості іноземній країні і що конкретно – "креслення або якийсь інший документ". Дівчина відповідає, що креслення. За її словами, вона отримала за це близько 100 тисяч рублів.

Видання TagilCity з посиланням на джерело писало, що подружжя працювало на "Уралвагонзаводе", де вони нібито зробили копії документації, яку передали "представникам України". Видання стверджує, що їх затримали ще наприкінці березня.

BBC виявило рішення про арешт подружжя лише за адміністративною статтею. У них стверджується, що Мухаметови ввечері 22 березня висловлювалися "нецензурною лайкою" на автобусній зупинці в Єкатеринбурзі за наявності трьох свідків, одним із яких був співробітник ФСБ. Він написав рапорт, і суд призначив парі 12 діб арешту наступного ж дня.

29 березня ФСБ повідомила про затримання в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича за підозрою в шпигунстві.

Джерело "Медузи" серед західних журналістів у Москві повідомляє, що Гершкович також їздив у Нижній Тагіл, де розташований "Уралвагонзавод". BBC уточнює, що Гершкович був у Нижньому Тагілі разом із фотографом. Вони полетіли з Уралу 19 березня.

"Медуза" повідомляє, що Мухаметови так і не вийшли на волю, хоча їхній строк мав закінчитися до моменту, коли ФСБ повідомила про їхнє затримання 4 квітня.

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