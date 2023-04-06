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Холод відступить на наступному тижні – синоптик

Альона Мазуренко Четвер, 6 квітня 2023, 22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
фото pixabay

Синоптик Наталя Діденко повідомила, що після раптового похолодання температура повітря в Україні вирівняється і з наступного тижня холод відступить. 

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "На Благовіщення (за юліанським календарем – 7 квітня – ред.) в Україні буде тепло. Вдень у більшості областей очікується +9+13 градусів.

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На сході знову найтепліше, +12+18, на заході ще холод потриває, +5+9 градусів, а в прикарпатських областях іще холодніше може бути".

Деталі: При цьому дощі пройдуть у східній частині, на Запоріжжі, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

А також дощ, місцями з мокрим снігом - на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, у Чернівецькій області.
В інших областях - без опадів завтра.

У Києві 7-го квітня протягом дня очікується +10 градусів. 

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Діденко додала, що надалі такий температурний розподіл втримається, "потроху підтягуючи градуси вгору", а на заході холод відступить вже на наступному тижні.

 
прогноз на 7 квітня

Теми: погодаУкраїна
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