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Холод отступит на следующей неделе – синоптик

Алена МазуренкоЧетверг, 6 апреля 2023, 22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
фото pixabay

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что после внезапного похолодания температура воздуха в Украине выровняется и со следующей недели холод отступит.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "На Благовещение (по юлианскому календарю - 7 апреля - ред.) в Украине будет тепло. Днем в большинстве областей ожидается +9+13 градусов.

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На востоке снова теплее, +12 +18, на западе еще холод продлится, +5 +9 градусов, а в прикарпатских областях еще холоднее может быть".

Детали: При этом дожди пройдут в восточной части, в Запорожье, в Днепре с районами, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине.

А также дождь, местами с мокрым снегом - на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине, в Черновицкой области.
В других областях - без осадков завтра.

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В Киеве 7-го апреля в течение дня ожидается +10 градусов.

Диденко добавила, что в дальнейшем такое температурное распределение удержится, "понемногу подтягивая градусы вверх", а на западе холод отступит уже на следующей неделе.

 
прогноз на 7 апреля

Темы: погодаУкраина
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