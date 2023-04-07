Двоє литовських добровольців отримали поранення під Бахмутом

Двоє громадян Литви, що служать в Інтернаціональному легіоні оборони України, зазнали поранень під час бойових дій.

Цю інформацію литовському мовнику LRT підтвердило міністерство закордонних справ Литви, пише "Європейська правда".

"За інформацією, доступною послу (Литви. – Ред.) в Україні Вальдемару Сарапіну, двоє поранених литовців перебувають на лікуванні в лікарні міста Дніпро", – йдеться в повідомленні міністерства.

У МЗС Литви зазначають, що міністерство й посольство готові надати всю необхідну допомогу, наприклад щодо переїзду поранених литовців, а дипломати уточнюють їхній стан.

Пізніше відомство уточнило, що один литовець отримав легкі поранення і вже виписаний з лікарні та повернувся до своєї частини. Інший був прооперований і все ще перебуває в лікарні, його стан середньої тяжкості. За останньою інформацією, його перевезуть до Києва.

"Посол перебуває на зв'язку і буде надавати всю необхідну допомогу військовим", – заявила прессекретарка очільника МЗС Литви.

За інформацією LRT, обидва литовські добровольці воюють в Інтернаціональному легіоні оборони України й отримали поранення під містом Бахмут Донецької області.

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Як зазначає мовник, точна кількість литовців, які воюють в Україні, невідома, але вважається, що їх може бути кілька десятків.

За останні місяці стало відомо про мінімум одного громадянина Литви, який отримав поранення під час бойових дій в Україні.

Раніше цього тижня до Чехії на лікування транспортували медика, який у березні отримав важкі осколкові поранення на Донбасі.