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Двое литовских добровольцев получили ранения под Бахмутом

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 18:50

Двое граждан Литвы, служащих в Интернациональном легионе обороны Украины, получили ранения во время боевых действий.

Эту информацию литовскому вещателю LRT подтвердило министерство иностранных дел Литвы, пишет "Европейская правда".

"По информации, доступной послу (Литвы. - Ред.) в Украине Вальдемару Сарапину, двое раненых литовцев находятся на лечении в больнице города Днепр", - говорится в сообщении министерства.

В МИД Литвы отмечают, что министерство и посольство готовы оказать всю необходимую помощь, например по переезду раненых литовцев, а дипломаты уточняют их состояние.

Позже ведомство уточнило, что один литовец получил легкие ранения, он уже выписан из больницы и вернулся в свою часть. Другой был прооперирован и все еще находится в больнице, его состояние средней тяжести. По последней информации, его перевезут в Киев.

"Посол находится на связи и будет оказывать всю необходимую помощь военным", - заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы.

По информации LRT, оба литовских добровольца воюют в Интернациональном легионе обороны Украины и получили ранения под городом Бахмут Донецкой области.

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Как отмечает вещатель, точное количество литовцев, воюющих в Украине, неизвестно, но считается, что их может быть несколько десятков.

За последние месяцы стало известно минимум об одном гражданине Литвы, который получил ранения во время боевых действий в Украине.

Ранее на этой неделе в Чехию на лечение транспортировали медика, который в марте получил тяжелые осколочные ранения на Донбассе.

Темы: БахмутвойнаЛитвадобровольцы
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