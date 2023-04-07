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В Австрії хочуть допомогти Україні з розмінуванням лише по завершенні війни

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 21:08

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що її держава через конституційний нейтралітет може надати Україні допомогу з розмінуванням уже по завершенні війни, але не всі австрійські політики з цим погоджуються.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Kronen Zeitung.

Українська сторона раніше зверталась до Австрії з проханням допомогти в розмінуванні територій. Про це, серед іншого, казав і Володимир Зеленський під час звернення до депутатів нижньої палати австрійського парламенту.

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Хоча Австрії канцлер Карл Нехаммер і міністр закордонних справ Александер Шалленберг обіцяли підтримку в розмінуванні, вона досі не надходить.

Очільниця Міноборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що допомога повинна надаватись лише тоді, коли війна в Україні закінчиться – можливо, разом з Червоним Хрестом. "Розмінування у воєнний час суперечить конституційному праву", – пояснює вона.

Натомість із Таннер не погоджується Гельмут Брандштеттер, речник ліберальної партії NEOS із питань зовнішньої політики. "Це занадто пізно – ми повинні допомогти зараз", – каже він, наголошуючи, що "йдеться про порятунок життів".

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Посол України у Відні Василь Химинець у коментарі Kronen Zeitung також закликає австрійську владу не відкладати допомогу в розмінуванні.

"Нейтралітету (Австрії – ред.) нічого не загрожує. В Україні ми маємо справу із суто цивільними територіями. Крім того, в нашій країні відповідальність за це несе цивільний захист, а не військові", – сказав дипломат.

Як зазначає Kronen Zeitung, австрійські юристи також не бачать жодних проблем із нейтралітетом, коли йдеться про розмінування цивільних територій.

Раніше стало відомо, що Кіпр запропонує Україні навчання розмінуванню в межах гуманітарної допомоги.

Теми: Австріядопомога Україні
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