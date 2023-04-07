Байден на рік продовжив найперші санкції своєї адміністрації проти Росії

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав виконавчий указ про продовження режиму надзвичайного стану, запровадженого у квітні 2021 року через втручання Росії в американські вибори, та пов’язані з ним санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ оприлюднений на сайті Білого дому.

Зазначається, що запроваджений у 2021 році надзвичайний стан був покликаний "протистояти незвичайній та надзвичайній загрозі національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, яку становить визначена шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації".

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Серед конкретних заходів називаються зокрема зусилля, "спрямовані на підрив проведення вільних і чесних демократичних виборів та демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзників і партнерів".

Також згадуються зловмисна кібердіяльність, використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, переслідування дисидентів і журналістів, підрив регіональної безпеки, порушення принципів міжнародного права.

Нагадаємо, 15 квітня 2021 року Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну кібердіяльність. Також було обмежено співпрацю з фінансовими установами РФ.

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Це були перші санкції США, введені проти Росії за часів президентства Джо Байдена.

Нагадаємо, на початку березня Байден своїм указом у середу продовжив до кінця 2023 року дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти РФ.