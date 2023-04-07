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Байден на рік продовжив найперші санкції своєї адміністрації проти Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 22:30

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав виконавчий указ про продовження режиму надзвичайного стану, запровадженого у квітні 2021 року через втручання Росії в американські вибори, та пов’язані з ним санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ оприлюднений на сайті Білого дому.

Зазначається, що запроваджений у 2021 році надзвичайний стан був покликаний "протистояти незвичайній та надзвичайній загрозі національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, яку становить визначена шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації".

Серед конкретних заходів називаються зокрема зусилля, "спрямовані на підрив проведення вільних і чесних демократичних виборів та демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзників і партнерів".

Також згадуються зловмисна кібердіяльність, використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, переслідування дисидентів і журналістів, підрив регіональної безпеки, порушення принципів міжнародного права.

Нагадаємо, 15 квітня 2021 року Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну кібердіяльність. Також було обмежено співпрацю з фінансовими установами РФ.

Це були перші санкції США, введені проти Росії за часів президентства Джо Байдена.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку березня Байден своїм указом у середу продовжив до кінця 2023 року дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти РФ.

Теми: БайденСШАРосіясанкції
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