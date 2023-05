Під час боїв за Бахмут загинув доброволець зі США

Під час боїв за місто-фортецю Бахмут загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс.

Джерело: журналіст Джейк Ханрахан у Twitter

Деталі: Повідомляється, що 26-річний Купер "Харріс" Ендрюс був колишнім морським піхотинцем.

"Він був частиною Іноземного легіону, а згодом – Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, захищаючи евакуйованих" – написав Ханрахан.

Додав, що він і спільнота (Popular Front, яку підтримував Ендрюс – ред.) не знали, що Купер був під Бахмутом. Тому були шоковані звісткою про його загибель.

I’m very sad to say this, but one of the @PopularFront_ community has been killed fighting in Ukraine. Cooper ‘Harris’ Andrews, 26, was a long time PF supporter and part of our Discord. He was a former US Marine and lifelong leftist organiser. He was killed in Bakhmut. pic.twitter.com/ZdNIzRlXdw

Cooper was a noted member of the PF community, meeting irl with others. He was funny, not too serious, but deeply dedicated to what he believed in. We didn’t know he was out there and are shocked by the news. Condolences from all of us go out to his family and friends. pic.twitter.com/RK2cL9562Z