"Вертолет надо забрать" − "Схемы" опубликовали вторую часть разговоров Богуслаева

Журналисты "Схем" опубликовали неизвестные ранее записи телефонных разговоров на тот момент президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, которые подтверждают то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину он блокировал передачу вертолета Ми-2 украинским разведчикам.

Источник: программа "Схемы" (Радио Свобода)

Детали: Сообщается, что записи журналисты получили от источников в правоохранительных органах и верифицировали с помощью независимой американской экспертизы.

Разговоры велись в апреле 2022 года, когда представители Главного управления разведки обратились к предприятию "Мотор Сич" с намерением изъять вертолет Ми-2 в интересах обороны Украины.

В частности, часть разговоров происходит 21 апреля 2022 года − на этих записях Богуслаев дает указания разобрать вертолет на запчасти и спрятать документы, необходимые для его эксплуатации.

Журналисты приводят ряд цитат Богуслаева, которые подтверждают его преступные намерения не передавать вертолет ВСУ:

"Ты расстрой РДЦ (регулятор двигателя цифровой − ред.) на этом вертолете. Расстрой там РДЦ, чтобы они не взлетели − и все".

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"Лопаты трудно спрятать, а агрегаты снимите, все попрячьте, бл*дь".

"Ведите себя жестко, ничего, там, не кланяйтесь, не просите, чтобы они знали бл*дь... А вертолет надо забрать".

Отмечается, что среди собеседников Богуслаева в тот день были директор по маркетингу и торговле "Мотор Сичи" Павел Касай, руководитель обособленного подразделения предприятия Игорь Костюк и конструктор Роман Мироненко, руководитель авиационной компании "АгроавиаДнепр", на территории которой находился вертолет, Александр Поникаревич и сотрудник обслуживающей компании Александр Корниенко.

Богуслаев также пытался заблокировать передачу Ми-2, привлекая к этому народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая, который является выходцем из "Мотор Сичи" и братом директора по маркетингу и торговле предприятия Павла Касая.

Сообщается, что помогала в этом и Наталья Ульяненко, которая ранее работала на "Мотор Сичи" и, судя по разговорам, имела влияние на принятие решений в пользу Богуслаева в различных властных кабинетах, в том числе, на уровне Генштаба.

Несмотря на попытки Богуслаева блокировать процесс, разведчикам все же удалось изъять Ми-2 для нужд армии.

"Схемы" также приводят документы, свидетельствующие о том, что Богуслаев пытался продать ВСУ ряд вертолетов, по меньшей мере на одном из которых, летать было "рискованно для жизни".

28 марта Богуслаеву сообщили о новом подозрении по статье "препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины".

Нардеп Касай в разговоре со "Схемами" сказал, что предоставит видео-комментарий, но больше на связь с журналистами не выходил. Ульяненко заявила, что не помнит о своей вовлеченности или влиянии на процесс передачи вертолета и отметила, что до сих пор работает на "Мотор Сичи" − советником нового руководителя.

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