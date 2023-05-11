Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україну намагаються "посадити" за стіл переговорів на умовах Росії – Данілов

Альона Мазуренко Четвер, 11 травня 2023, 09:59
Україну намагаються посадити за стіл переговорів на умовах Росії – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну за стіл переговорів з агресором на умовах Росії. 

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії.

Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Лунає багато пропозиції з різних країн з цього приводу.

Але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни".

Деталі: Данілов заявив, що інформація від бойовиків про нестачу боєприпасів не відповідає дійсності. 

За його словами, російський диктатор "покидьок, який вбив 500 українських дітей" і цивілізовані люди мають це розуміти, а "коли деякі заявляють, що Путін не є терористом і не є людиною, яка розв'язала цю війну, тоді ця людина несповна розуму".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

Теми: ДаніловРНБОпереговориРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Данілов
Данілов не виключив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських воїнів
Данілов: Остаточний план контрнаступу Зеленський ще не затвердив
Данілов про "побєдобєсіє" в Москві: Парад боягузтва і страху, Путін поспішав у бункер
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: