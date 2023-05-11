Україну намагаються "посадити" за стіл переговорів на умовах Росії – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну за стіл переговорів з агресором на умовах Росії.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії.

Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Лунає багато пропозиції з різних країн з цього приводу.

Але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни".

Деталі: Данілов заявив, що інформація від бойовиків про нестачу боєприпасів не відповідає дійсності.

За його словами, російський диктатор "покидьок, який вбив 500 українських дітей" і цивілізовані люди мають це розуміти, а "коли деякі заявляють, що Путін не є терористом і не є людиною, яка розв'язала цю війну, тоді ця людина несповна розуму".

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