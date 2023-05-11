Україну намагаються "посадити" за стіл переговорів на умовах Росії – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну за стіл переговорів з агресором на умовах Росії.
Джерело: Данілов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії.
Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Лунає багато пропозиції з різних країн з цього приводу.
Але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни".
Деталі: Данілов заявив, що інформація від бойовиків про нестачу боєприпасів не відповідає дійсності.
За його словами, російський диктатор "покидьок, який вбив 500 українських дітей" і цивілізовані люди мають це розуміти, а "коли деякі заявляють, що Путін не є терористом і не є людиною, яка розв'язала цю війну, тоді ця людина несповна розуму".
Нагадаємо:
- Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за те, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів за посередництва Китаю.
- Після цього секретар РНБО Олексій Данілов попросив політиків уникати "проросійської миротворчості", а дати Україні більше зброї.
- Президент Франції Еммануель Макрон планував звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже влітку 2023 року.
- Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва на початку квітня пропонував Україні відмовитися від Криму, щоб припинити війну, а потім обговорював у Китаї й ОАЕ спільне посередництво у врегулюванні війни Росії в Україні, а також виступив за формування "політичної G20" для припинення війни.
- У МЗС України запросили президента Бразилії в Україну, щоб він зрозумів справжню сутність війни.