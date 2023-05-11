Украину пытаются "посадить" за стол переговоров на условиях России – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас многие страны начали нагнетать ситуацию, чтобы посадить Украину за стол переговоров с агрессором на условиях России.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России.

Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Звучит много предложения из разных стран по этому поводу.

Но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны".

Детали: Данилов заявил, что информация от боевиков о недостатке боеприпасов не соответствует действительности.

По его словам, российский диктатор "подонок, который убил 500 украинских детей" и цивилизованные люди должны это понимать, а "когда некоторые заявляют, что Путин не является террористом и не является человеком, который развязал эту войну, тогда этот человек не в своем уме".

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