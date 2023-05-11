Украину пытаются "посадить" за стол переговоров на условиях России – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас многие страны начали нагнетать ситуацию, чтобы посадить Украину за стол переговоров с агрессором на условиях России.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России.

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Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Звучит много предложения из разных стран по этому поводу.

Но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны".

Детали: Данилов заявил, что информация от боевиков о недостатке боеприпасов не соответствует действительности.

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По его словам, российский диктатор "подонок, который убил 500 украинских детей" и цивилизованные люди должны это понимать, а "когда некоторые заявляют, что Путин не является террористом и не является человеком, который развязал эту войну, тогда этот человек не в своем уме".

Напомним: