ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку, в місті не втрачено жодної позиції – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники цього тижня не втратили жодної позиції у Бахмуті, а також підтвердила інформацію про просування ЗСУ на 2 км на Бахмутському напрямку.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова: "Ворогу не вдалось реалізувати свої плани; ворог поніс великі втрати живої сили; наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили".

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Деталі: Маляр зазначила, що ворог на Бахмутьскому напрямку "хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про українське військове командування".

На її думку, окупанти поширюють неправдиву інформацію про нестачу зброї, імовірно, щоб виправдати реальну ситуацію.

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