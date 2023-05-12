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ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку, в місті не втрачено жодної позиції – Маляр

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 09:15
ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку, в місті не втрачено жодної позиції – Маляр
АННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники цього тижня не втратили жодної позиції у Бахмуті, а також підтвердила інформацію про просування ЗСУ на 2 км на Бахмутському напрямку.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова: "Ворогу не вдалось реалізувати свої плани; ворог поніс великі втрати живої сили; наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили".

Деталі: Маляр зазначила, що ворог на Бахмутьскому напрямку "хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про українське військове командування". 

На її думку, окупанти поширюють неправдиву інформацію про нестачу зброї, імовірно, щоб виправдати реальну ситуацію. 

Передісторія: 

  • 10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, у результаті чого окупанти на окремих ділянках відступили на відстань до 2 км.
  • Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що існує великий ризик оточення його найманців у Бахмуті, оскільки фланги, утримувані російським військовими, тріщать. 

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Теми: БахмутЗбройні силивійнаМіноборони
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