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ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, в городе не потеряно ни одной позиции – Маляр

Татьяна ЛозовенкоПятница, 12 мая 2023, 09:15
ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, в городе не потеряно ни одной позиции – Маляр
АННА МАЛЯР. ФОТО АРМИЯ ИНФОРМ

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники на этой неделе не потеряли ни одной позиции в Бахмуте, а также подтвердила информацию о продвижении ВСУ на 2 км на Бахмутском направлении.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь: "Врагу не удалось реализовать свои планы; враг понес большие потери живой силы; наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км; ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли".

Детали: Маляр отметила, что враг на Бахмутском направлении "хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты об украинском военном командовании". 

По ее мнению, оккупанты распространяют ложную информацию о нехватке оружия, вероятно, чтобы оправдать реальную ситуацию.

Предыстория:

  • 10 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники смогли провести эффективные контратаки на Бахмутском направлении, в результате чего оккупанты на отдельных участках отступили на расстояние до 2 км.
  • Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что существует большой риск окружения его наемников в Бахмуте, поскольку фланги, удерживаемые российским военными, трещат.

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Темы: БахмутВооруженные силывойнаМинобороны
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