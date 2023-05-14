Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Госдуме РФ подтвердили информацию о болезни Лукашенко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 23:04
В Госдуме РФ подтвердили информацию о болезни Лукашенко
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, БЕЛТА

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заболел, но у него не ковид.

Источник: Затулин в комментарии изданию "Подъем"

Детали: Затулин сказал "Подъёму", что ему известно, чем болеет Лукашенко, но диагноз не назвал.

Прямая речь: "Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел.

Несмотря на то, что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определённом отдыхе — вот и всё".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛукашенкоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Журналисты показали схемы "черноморского бункера Путина" в Геленджике

Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

В России арестовали за "госизмену" разработчиков гиперзвуковых ракет

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси
Лукашенко в субботу приезжал в больницу – СМИ
С начала мая Лукашенко почти не появляется на публике – СМИ
Последние новости
02:06
В России хотят ввести сбор с посетителей ресторанов на войну в Украине
01:20
Пожилые испанцы смогут смотреть кино со скидкой
00:51
США будут предоставлять Украине новые боевые системы с учетом ситуации - Госдеп
00:14
У ЗРК Patriot были повреждены 2 компонента - CNN
23:49
аобновлено от 23:28В Киеве отбой тревоги, но в ряде областей опасность сохраняется
23:44
Киргизскому наемнику дали 10 лет тюрьмы за участие в войне против Украины
23:14
Боррель предлагает существенно увеличить фонд ЕС, из которого помогают Украине оружием – СМИ
22:54
Беличанский лес в Киеве под угрозой застройки − Ирина Федорив
22:43
Новое базовое соглашение с Украиной может быть заключено в этом году - МИД Польши
22:37
Зеленский: Нужно больше консолидации мира для давления на Россию
Все новости...
Реклама: