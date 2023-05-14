В Госдуме РФ подтвердили информацию о болезни Лукашенко

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заболел, но у него не ковид.

Источник: Затулин в комментарии изданию "Подъем"

Детали: Затулин сказал "Подъёму", что ему известно, чем болеет Лукашенко, но диагноз не назвал.

Прямая речь: "Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел.

Несмотря на то, что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определённом отдыхе — вот и всё".

Предыстория:

9 мая Лукашенко был на параде в Москве, однако по его окончании немедленно вернулся в Минск, не дожидаясь завершения всех торжеств.

Уже в Минске Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы.

Как писали СМИ, с начала мая Лукашенко стал значительно меньше появляться на публике.

13 мая Лукашенко после длительного отсутствия на публике в субботу посетил президентскую клинику в Дроздах.

14 мая он не появился на праздновании Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Беларуси.