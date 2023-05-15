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Справа про викрадення російського літака: суд залишив ексрозвідника Червінського під вартою

Соня ЛукашоваПонеділок, 15 травня 2023, 14:53
Справа про викрадення російського літака: суд залишив ексрозвідника Червінського під вартою
Роман Червінський у залі суду. Фото: УП

Київський апеляцій суд залишив під вартою ексрозвідника Романа Червінського, якого підозрюють у перевищенні влади через операцію з викрадення російського літака, яка завершилась обстрілом аеродрому.

Джерело: кореспондент "Української правди" із зали суду

Деталі: Суд вирішив проводити засідання в закритому режимі, не допустивши на нього журналістів і вільних слухачів. Прокурор пояснив це тим, що в справі є інформація про армію та воєнні операції.

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Захист заперечував проти закриття. Однак у коментарі УП адвокатка Червінського Людмила Куса підтвердила, що в матеріалах наявна інформація, зокрема, про розташування військових частин.

Адвокатка також розповіла, що під час засідання захист просив скасувати арешт, посилаючись на відсутність ризиків, той факт, що з початком повномасштабної війни Червінський добровільно мобілізувався, має на утриманні 3 неповнолітніх дітей, дружину і матір. Підозра, на думку адвокатів, є необгрунтованою.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв хотів взяти ексрозвідника на поруки, однак суд відмовив йому. Інших бажаючих заявити про поруки суд слухати не став.

ВІДЕО ДНЯ

Прокурор відмовився надавати коментарі УП після засідання.

Передісторія:

  • 20 квітня УП розповіла у власному матеріалі про те, що СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак. Одним із них є колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський. Він став відомим завдяки так званому "вагнергейту".
  • 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За версією слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому у Кіровоградській області.
  • 24 квітня Служба безпеки України затримала Червінського. Суд його заарештував.
  • Сам ексрозвідник заявив про політичний тиск, справу він вважає сфальсифікованою.

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Теми: розвідкасуд
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