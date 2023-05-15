Дело о похищении российского самолета: суд оставил экс-разведчика Червинского под стражей

Киевский апелляций суд оставил под стражей экс-разведчика Романа Червинского, подозреваемого в превышении власти из-за операции по угону российского самолета, которая завершилась обстрелом аэродрома.

Источник: корреспондент "Украинской правды" из зала суда

Детали: Суд решил проводить заседание в закрытом режиме, не допустив журналистов и свободных слушателей. Прокурор объяснил это тем, что в деле есть информация об армии и военных операциях.

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Защита возражала против закрытия. Однако в комментарии УП адвокат Червинского Людмила Куса подтвердила, что в материалах имеется информация, в частности, о расположении воинских частей.

Адвокат также рассказала, что во время заседания защита просила отменить арест, ссылаясь на отсутствие рисков, тот факт, что с началом полномасштабной войны Червинский добровольно мобилизовался, имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей, жену и мать. Подозрение, по мнению адвокатов, необоснованно.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев хотел взять экс-разведчика на поруки, однако суд отказал ему. Других желающих заявить о поруках суд слушать не стал.

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Прокурор отказался давать комментарии УП после заседания.

Предыстория:

20 апреля УП рассказала в своем материале о том, что СБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".

21 апреля Червинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.

24 апреля Служба безопасности Украины задержала Червинского. Суд арестовал его.

Сам экс-разведчик заявил о политическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.

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