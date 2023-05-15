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Дело о похищении российского самолета: суд оставил экс-разведчика Червинского под стражей

Соня ЛукашоваПонедельник, 15 мая 2023, 14:53
Дело о похищении российского самолета: суд оставил экс-разведчика Червинского под стражей
Роман Червинский в зале суда. Фото: УП

Киевский апелляций суд оставил под стражей экс-разведчика Романа Червинского, подозреваемого в превышении власти из-за операции по угону российского самолета, которая завершилась обстрелом аэродрома.

Источник: корреспондент "Украинской правды" из зала суда

Детали: Суд решил проводить заседание в закрытом режиме, не допустив журналистов и свободных слушателей. Прокурор объяснил это тем, что в деле есть информация об армии и военных операциях.

Защита возражала против закрытия. Однако в комментарии УП адвокат Червинского Людмила Куса подтвердила, что в материалах имеется информация, в частности, о расположении воинских частей.

Адвокат также рассказала, что во время заседания защита просила отменить арест, ссылаясь на отсутствие рисков, тот факт, что с началом полномасштабной войны Червинский добровольно мобилизовался, имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей, жену и мать. Подозрение, по мнению адвокатов, необоснованно.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев хотел взять экс-разведчика на поруки, однако суд отказал ему. Других желающих заявить о поруках суд слушать не стал.

Прокурор отказался давать комментарии УП после заседания.

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Предыстория:

  • 20 апреля УП рассказала в своем материале о том, что СБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".
  • 21 апреля Червинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.
  • 24 апреля Служба безопасности Украины задержала Червинского. Суд арестовал его.
  • Сам экс-разведчик заявил о политическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.

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Темы: разведкасуд
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