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На ЗАЕС уже більше російських військових, ніж персоналу – "Спротив"

Олена РощінаСереда, 17 травня 2023, 15:05
На ЗАЕС уже більше російських військових, ніж персоналу – Спротив
Архівне фото ЗАЕС від ГУР

Росія настільки збільшила кількість військовослужбовців на захопленій понад рік тому Запорізькій атомній електростанці, що їх уже більше, ніж працівників. 

Джерело: Центр національного спротиву – Sprotyv

Дослівно: "Окупанти збільшують військову присутність на ЗАЕС в Енергодарі. Станом на зараз російських військових на ЗАЕС вже більше, ніж персоналу, що працює на станції. Таким чином окупанти нагнітають ситуацію, щоб і далі проводити ядерний шантаж".

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Деталі: "Спротив" зазначає, що росіяни перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу.

Нещодавно стало відомо, що окупанти готують попередній план евакуації працівників "Росатому" на захопленій ЗАЕС. Це близько 3100 людей (2700 працівників станції, що підписали контракт із підприємствами "Росатома", та їхні родини). 

Колаборантів та звезених росіянами працівників "Росатому" попередили, що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.

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Дослівно: "Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для "профілактичних бесід" у катівнях, аби ті брали паспорти РФ. Так ворог створив "кишенькову" професійну спілку, до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують".

Цьому передувало: 16 травня Енергоатом" повідомив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС кількість озброєних окупантів зросла до понад 2 500 військових РФ.

Крім того, на ЗАЕС загарбники мало не щодня посилюють правила роботи і перебування працівників на об'єкті: атомникам не дозволяють навіть спілкуватися між собою.

Теми: ЗАЕСЕнергодарвійнаРосія
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