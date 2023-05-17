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На ЗАЭС уже больше российских военных, чем персонала – "Спротив"

Елена РощинаСреда, 17 мая 2023, 15:05
На ЗАЭС уже больше российских военных, чем персонала – Спротив
Архивное фото ЗАЭС от ГУР

Россия настолько увеличила количество военнослужащих на захваченной более года назад Запорожской атомной электростанции, что их уже больше, чем работников. 

Источник: Центр национального сопротивления - Sprotyv

Дословно: "Оккупанты увеличивают военное присутствие на ЗАЭС в Энергодаре. По состоянию на сейчас российских военных на ЗАЭС уже больше, чем персонала, работающего на станции. Таким образом оккупанты нагнетают ситуацию, чтобы и дальше проводить ядерный шантаж".

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Детали: "Сопротивление" ("Спротив") отмечает, что россияне превращают Запорожскую АЭС в военную базу.

Недавно стало известно, что оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" на захваченной ЗАЭС. Это около 3100 человек (2700 работников станции, подписавших контракт с предприятиями "Росатома", и их семьи).

Коллаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" предупредили, что вскоре может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу.

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Дословно: "Оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те брали паспорта РФ. Так враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают".

Этому предшествовало: 16 мая "Энергоатом" сообщил, что на оккупированной россиянами Запорожской АЭС количество вооруженных оккупантов возросло до более 2 500 военных РФ.

Кроме того, на ЗАЭС захватчики чуть ли не ежедневно ужесточают правила работы и пребывания работников на объекте: атомщикам не позволяют даже общаться между собой.

Темы: ЗАЭСЭнергодарвойнаРосcия
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