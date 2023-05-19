У Жеваго наполягають, що він не давав хабар Князєву

Пресслужба бізнесмена Костянтина Жеваго знову заявляє, що він "не давав і не міг давати" хабар голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Джерело: пресслужба Жеваго у листі Українській правді

Дослівно: "Костянтин Жеваго вже публічно спростував свою причетність до цієї справи, не давав і не міг давати хабарів та нікого не уповноважував на такі протизаконні дії".

Деталі: У пресслужбі зауважили, що на сьогодні Жеваго не має процесуального статусу в цьому розслідуванні.

Там також запевняють, що в публічних заявах офіційних осіб НАБУ і САП "не згадується прізвище Костянтина Жеваго як фігуранта провадження правоохоронних органів".

Проте 16 травня директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу публічно заявив, що бюро зафіксувало низку контактів власника групи "Фінанси та кредит", яким є Костянтин Жеваго, з одним із власників адвокатського об’єднання, і вони домовилися про передачу хабара на користь високопосадовців Верховного суду за ухвалення потрібного для бізнесмена рішення.

Крім того, 18 травня на судовому засіданні з обрання запобіжного засобу Князєву прокурор САП публічно заявив, що Князєв наказав своєму адвокату повідомити Жеваго, що за ухвалення необхідного йому рішення він має надати хабар. І Жеваго передав для Князєва 2,6 млн доларів.

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В результаті 19 квітня Верховний суд, зокрема Князєв, виніс судове рішення на користь Жеваго.

Що передувало: 18 травня суд арештував до 14 липня тепер уже ексголову Верховного суду Всеволода Князєва із можливістю внесення застави у 107 мільйонів гривень.

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