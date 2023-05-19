У Жеваго настаивают, что он не давал взятку Князеву

Пресс-служба бизнесмена Константина Жеваго снова заявляет, что он "не давал и не мог давать" взятку председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Источник: пресс-служба Жеваго в письме Украинской правде

Дословно: "Константин Жеваго уже публично опроверг свою причастность к этому делу, не давал и не мог давать взяток и никого не уполномочивал на такие противозаконные действия".

Детали: В пресс-службе отметили, что на сегодня Жеваго не имеет процессуального статуса в этом расследовании.

Там также уверяют, что в публичных заявлениях официальных лиц НАБУ и САП "не упоминается фамилия Константина Жеваго как фигуранта производства правоохранительных органов".

Однако 16 мая директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге публично заявил, что бюро зафиксировало ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит", которым является Константин Жеваго, с одним из владельцев адвокатского объединения, и они договорились о передаче взятки в пользу чиновников Верховного суда за принятие нужного для бизнесмена решения.

Кроме того, 18 мая на судебном заседании по избранию меры пресечения Князеву прокурор САП публично заявил, что Князев поручил своему адвокату сообщить Жеваго, что за принятие необходимого ему решения он должен дать взятку. И Жеваго передал для Князева 2,6 млн долларов.

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В результате 19 апреля Верховный суд, в частности Князев, вынес судебное решение в пользу Жеваго.

Что предшествовало: 18 мая суд арестовал до 14 июля теперь уже экс-главу Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внесения залога в 107 миллионов гривен.

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