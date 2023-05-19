Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Жеваго настаивают, что он не давал взятку Князеву

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 15:47
У Жеваго настаивают, что он не давал взятку Князеву
константин жеваго, Getty Images

Пресс-служба бизнесмена Константина Жеваго снова заявляет, что он "не давал и не мог давать" взятку председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Источник: пресс-служба Жеваго в письме Украинской правде

Дословно: "Константин Жеваго уже публично опроверг свою причастность к этому делу, не давал и не мог давать взяток и никого не уполномочивал на такие противозаконные действия".

Реклама:

Детали: В пресс-службе отметили, что на сегодня Жеваго не имеет процессуального статуса в этом расследовании.

Там также уверяют, что в публичных заявлениях официальных лиц НАБУ и САП "не упоминается фамилия Константина Жеваго как фигуранта производства правоохранительных органов".

Однако 16 мая директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге публично заявил, что бюро зафиксировало ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит", которым является Константин Жеваго, с одним из владельцев адвокатского объединения, и они договорились о передаче взятки в пользу чиновников Верховного суда за принятие нужного для бизнесмена решения.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, 18 мая на судебном заседании по избранию меры пресечения Князеву прокурор САП публично заявил, что Князев поручил своему адвокату сообщить Жеваго, что за принятие необходимого ему решения он должен дать взятку. И Жеваго передал для Князева 2,6 млн долларов.

В результате 19 апреля Верховный суд, в частности Князев, вынес судебное решение в пользу Жеваго.

Что предшествовало: 18 мая суд арестовал до 14 июля теперь уже экс-главу Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внесения залога в 107 миллионов гривен.

Предыстория:

  • 15 мая детективы НАБУ задержали главу Верховного суда Всеволода Князева по подозрению в получении взятки $2,7 млн и провели обыски у других судей ВС.
  • Пресс-служба Константина Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки председателю или судьям Верховного суда.

Темы: ЖевагоКнязев Всеволод
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Жеваго
На Кипре задержан сообщник Жеваго – ГБР
У Жеваго прокомментировали заявления ГБР и СБУ относительно уголовных дел по Полтавскому ГОКу
Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство подозревают в махинациях
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: