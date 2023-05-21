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Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що з прибуттям в Україну F-16 ми виграємо війну. Ці винищувачі можуть працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, а також будуть перекривати територію України там, де немає комплексів ППО.

Джерело: Ігнат в ефірі espreso.tv

Пряма мова: "Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах.

Ми наголошували нашим партнерам про необхідність для України F-16, бо не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України.

Ми отримуємо постачання західних систем ППО: NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, з основних - Crotale, Gepard, Avenger.

Територія країни та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя - понад 2,5 тис. км.

Відповідно, перекрити комплексами ППО, на жаль, не вдасться.

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Тому нам потрібен F-16, у якого є винищувальне прикриття, він також є частина ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16".

Деталі: Ігнат додав, що радянські МіГ та Су неспроможні наразі ефективно та якісно відпрацьовувати по дронах-камікадзе, таких як "шахеди", а також проти крилатих ракет.

За його словами, F-16 створений, щоб стати частиною ППО та ефективно перехоплювати такі типи повітряних цілей.

Крім того, з цим винищувачем у рази зросте ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM і так далі.

F-16 допоможе наземним військам ЗСУ швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання.

Ці винищувачі також мають протикорабельні ракети. Речник повітряних сил наголосив, що F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, бо має на озброєнні ще й ракети "Гарпун".

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Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУвійнаавіа
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