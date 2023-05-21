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Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА "УКРАИНА - УКРИНФОРМ".

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с прибытием в Украину F-16 мы выиграем войну. Эти истребители могут работать по наземным, воздушным и надводным целям, а также будут перекрывать территорию Украины там, где нет комплексов ПВО.

Источник: Игнат в эфире espreso.tv

Прямая речь: "Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах.

Мы подчеркивали нашим партнерам о необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины.

Мы получаем поставки западных систем ПВО: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных - Crotale, Gepard, Avenger.

Территория страны и протяженность государственной границы большая, а линия фронта, учитывая Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье - более 2,5 тыс. км.

Соответственно, перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся.

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Поэтому нам нужен F-16, у которого есть истребительное прикрытие, он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16".

Детали: Игнат добавил, что советские МиГ и Су не могут пока эффективно и качественно отрабатывать по дронам-камикадзе, таким как "шахеды", а также против крылатых ракет.

По его словам, F-16 создан, чтобы стать частью ПВО и эффективно перехватывать такие типы воздушных целей.

Кроме того, с этим истребителем в разы возрастет эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и так далее.

F-16 поможет наземным войскам ВСУ быстро деоккупировать украинские территории, потому что будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепочкам поставок.

Эти истребители также имеют противокорабельные ракеты. Представитель воздушных сил отметил, что F-16 - многоцелевой самолет, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, потому что имеет на вооружении еще и ракеты "Гарпун".

нужды Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, однако официальных данных об этом нет.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку его страны в вопросе предоставления оружия, в том числе самолетов.

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Темы: истребителиВоздушные силы ВСУвойнаавиа
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