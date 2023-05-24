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В ГУР говорят, что сотрудничают с российским "РДК" информационно и технику не давали

"Украинская правда"Среда, 24 мая 2023, 17:57
В ГУР говорят, что сотрудничают с российским РДК информационно и технику не давали
Фото иллюстративное

В украинской разведке подтвердили, что сотрудничают с "Российским добровольческим корпусом", в частности обмениваются информацией.  

Источник: Financial Times, которое цитирует представителя Главного управления разведки Украины Андрея Черняка

Детали: Как пишет издание, Черняк во вторник признал определенное сотрудничество с "Добровольческим корпусом" и "Легионом Свободной России".

Прямая речь: "Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, мы обмениваемся определенной информацией... И, можно сказать, даже сотрудничаем".

Детали: В то же время Черняк сказал, что украинские военные не принимали непосредственного участия в нападении, предполагая, что это была собственная инициатива россиян. Он также отрицает, что Украина поставляла ополченцам какое-либо оборудование.

По его словам, все западное вооружение, полученное украинскими вооруженными силами, остается "под самым жестким контролем".

Лидер "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин рассказал изданию, что его бойцы, которые атаковали Белгородскую область, имели на вооружении военную технику американского производства.

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По его словам, среди них было по меньшей мере два бронетранспортера M1224 MaxxPro и несколько "Хаммеров", хотя он отказался рассказать, откуда они были получены.

Предыстория:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.
  • Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов "РДК" и "ЛСР", которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области.
  • Institute for the Study of War (ISW) сообщил в своем отчете, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" после столкновения с российскими войсками в Белгородской области РФ могли отойти ближе к границе с Украиной.
  • В самом "РДК" 23 мая заявили, что их техника осталась невредимой, российское Минобороны распространяет ложь об уничтожении колонн техники "диверсантов" в Брянской области РФ.

Темы: разведкаРосcия
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