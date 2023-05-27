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Суд отправил под стражу судью Тандыра, подозреваемого в смертельном ДТП

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 23:16
Суд отправил под стражу судью Тандыра, подозреваемого в смертельном ДТП
Алексей Тандыр, фото: Судебная власть Украины

Печерский районный суд Киева отправил под стражу без права залога до 21 июля председателя Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Дословно: "Стража без залога. По ходатайству прокуратуры Печерский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей судьи, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Срок действия меры пресечения – до 21.07.2023".

Детали: Максимец уточнила, что сторона защиты просила о круглосуточном домашнем аресте, однако суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора.

Что предшествовало: Ранее в субботу Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

Предыстория:

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Темы: судДТПНацгвардия
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