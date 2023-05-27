Суд отправил под стражу судью Тандыра, подозреваемого в смертельном ДТП
Печерский районный суд Киева отправил под стражу без права залога до 21 июля председателя Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.
Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook
Дословно: "Стража без залога. По ходатайству прокуратуры Печерский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей судьи, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Срок действия меры пресечения – до 21.07.2023".
Детали: Максимец уточнила, что сторона защиты просила о круглосуточном домашнем аресте, однако суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора.
Что предшествовало: Ранее в субботу Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
Предыстория:
- В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
- Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.
- ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.
- Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.
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