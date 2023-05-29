"Лебідь під замком": суд продовжив цілодобовий домашній арешт митрополита УПЦ МП
Понеділок, 29 травня 2023, 16:20
Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебідю) продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Джерело: речниця прокуратури Київщини Олена Ковальова в коментарі "Українській правді"
Деталі: За словами речниці, Соломʼянський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора та продовжив цілодобовий домашній арешт Лебідю до 1 липня 2023 року включно, із зобов’язанням носити електронний браслет стеження.
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Передісторія:
- 1 квітня 2023 року Павлу (Лебедю) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
- СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
- Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
- Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво- Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
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