"Лебедь под замком": суд продлил круглосуточный домашний арест митрополита УПЦ МП

Митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) продлили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: спикер прокуратуры Киевской области Елена Ковалева в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам пресс-секретаря, Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора и продлил круглосуточный домашний арест Лебедю до 1 июля 2023 года включительно, с обязательством носить электронный браслет слежения.

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Предыстория:

1 апреля 2023 года Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".

СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.

Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.

Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.