Сенатор Грем: Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу заявив, що Україна перевершила всі очікування, а російські сили знекровлені та ослаблені в Україні.

Джерело: Грем у Twitter

Пряма мова: "Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість Києву для досягнення максимального ефекту".

Деталі: Сенатор висловив вдячність Берроу за те, що Великобританія надала Україні ракети повітряного базування Storm Shadow, які виявилися надзвичайно ефективними.

"Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою", – наголосив Грем.

The Brits are in it to win it for Ukraine.



We have a common view that additional long range rockets - ATACMS - will enhance battlefield success for Ukraine. Very proud of our British allies.