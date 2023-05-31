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Сенатор Грем: Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 03:43
Сенатор Грем: Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі
Ліндсі Грем. Фото REUTERS

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу заявив, що Україна перевершила всі очікування, а російські сили знекровлені та ослаблені в Україні.

Джерело: Грем у Twitter

Пряма мова: "Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість Києву для досягнення максимального ефекту".

Деталі: Сенатор висловив вдячність Берроу за те, що Великобританія надала Україні ракети повітряного базування Storm Shadow, які виявилися надзвичайно ефективними.

"Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою", – наголосив Грем.

Нагадаємо: Ліндсі Грем, перебуваючи з візитом у Києві, підтримав якнайшвидше надання Україні далекобійних ракет ATACMS і касетних боєприпасів, заявивши, що це дозволить наблизити кінець війни.

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Теми: СШАУкраїнаконтрнаступ
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