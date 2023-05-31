Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сенатор Грем: Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 03:43
Сенатор Грем: Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі
Ліндсі Грем. Фото REUTERS

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу заявив, що Україна перевершила всі очікування, а російські сили знекровлені та ослаблені в Україні.

Джерело: Грем у Twitter

Пряма мова: "Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість Києву для досягнення максимального ефекту".

Реклама:

Деталі: Сенатор висловив вдячність Берроу за те, що Великобританія надала Україні ракети повітряного базування Storm Shadow, які виявилися надзвичайно ефективними.

"Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою", – наголосив Грем.

Нагадаємо: Ліндсі Грем, перебуваючи з візитом у Києві, підтримав якнайшвидше надання Україні далекобійних ракет ATACMS і касетних боєприпасів, заявивши, що це дозволить наблизити кінець війни.

Теми: СШАУкраїнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: