Сенатор Грэм: Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи с британским советником по национальной безопасности Тимом Бэрроу заявил, что Украина превзошла все ожидания, а российские силы обескровлены и ослаблены в Украине.

Источник: Грэм в Twitter

Прямая речь: "Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать постоянную преданность Киеву для достижения максимального эффекта".

Детали: Сенатор выразил благодарность Бэрроу за то, что Великобритания предоставила Украине ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые оказались чрезвычайно эффективными.

"Британцы желают победы для Украины. Мы имеем общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности – ATACMS – усилят успех Украины на поле боя", – подчеркнул Грэм.

The Brits are in it to win it for Ukraine.



We have a common view that additional long range rockets - ATACMS - will enhance battlefield success for Ukraine. Very proud of our British allies.