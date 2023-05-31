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Сенатор Грэм: Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 03:43
Сенатор Грэм: Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении
Линдси Грэм. Фото REUTERS

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи с британским советником по национальной безопасности Тимом Бэрроу заявил, что Украина превзошла все ожидания, а российские силы обескровлены и ослаблены в Украине.

Источник: Грэм в Twitter

Прямая речь: "Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать постоянную преданность Киеву для достижения максимального эффекта".

Детали: Сенатор выразил благодарность Бэрроу за то, что Великобритания предоставила Украине ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые оказались чрезвычайно эффективными.

"Британцы желают победы для Украины. Мы имеем общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности – ATACMS – усилят успех Украины на поле боя", – подчеркнул Грэм.

Напомним: Линдси Грэм, находясь с визитом в Киеве, поддержал скорейшее предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS и кассетных боеприпасов, заявив, что это позволит приблизить конец войны.

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Темы: СШАУкраинаконтрнаступление
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