Захисники за добу знищили близько 650 окупантів і 16 артилерійських систем ворога

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 192 590 військових, 3 707 танків та 2 962 артилерійські системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу ‒ близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 707 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 216 (+17) од,

артилерійських систем ‒ 2 962 (+16) од,

РСЗВ ‒ 547 (+3) од,

засобів ППО ‒ 304 (+4) од,

літаків ‒ 308 (+0) од,

гелікоптерів ‒ 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2 523 (+18) од,

крилатих ракет ‒ 947 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 886 (+21) од,

спеціальної техніки ‒ 370 (+7) од.

Дані уточнюються.