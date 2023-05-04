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"Рятівники за викликом": в Чесно підрахували "користь" від ексОПЗЖ в Раді

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 травня 2023, 14:29
Рятівники за викликом: в Чесно підрахували користь від ексОПЗЖ в Раді
Фото: Getty Images

Без підтримки колишніх членів ОПЗЖ Верховна Рада не змогла б прийняти 9%, або 257 рішень з початку 2022 року, за це їх не усувають з керівних посад у комітетах.

Джерело: дослідження Руху Чесно

Пряма мова лідерки Чесно Віти Думанської: "Усе частіше "Слуги народу" та керівництво Верховної Ради заявляє, що нардепи забороненої партії ОПЗЖ є "корисними". Ця "корисність" перевіряється даними. Вони дійсно давали вирішальні голоси, але це було зокрема під час прийняття скандальної містобудівної реформи (№5655) та під час прийняття шкідливих правок про скасування пожиттєвого фінмоніторингу для високопосадовців (№8008).

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Важливі для країни ініціативи мають підтримку і провладної партії і опозиції. Тобто для таких питань навіть конституційна більшість — не проблема. Тому справжня роль ексОПЗЖ — це "рятівники" за викликом".

 

Деталі: В Чесно наголошують: за те, що ексОПЗЖ "рятує" ситуацію й допомагає провести потрібні рішення, її депутатів не усувають із керівних посад у комітетах. Зокрема, Нестор Шуфрич досі очолює комітет парламенту з питань свободи слова.

Водночас, за даними Чесно, ексОПЗЖ повним складом не голосувала у ключових питаннях стосовно Росії, як то звернення до міжнародних організацій у зв’язку з ескалацією Росією безпекової ситуації навколо України, невизнання незалежності самопроголошених утворень ОРДЛО, голосування за вихід України з угод СНД, продовження угоди між Україною та Нідерландами щодо розслідування падіння літака рейсу MH17.

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"Тож заяви голови партії "Слуга народу" Шуляк та голови фракції партії влади Арахамії є доволі невдалою спробою пояснити суспільству, чому екс-ОПЗЖ досі в парламенті", - підкреслила Думанська.

Вона також нагадала, що з 2022 року парламент не може розглянути жодну ініціативу, яка впливає на депутатів проросійських партій, ані на місцевому рівні, ані на рівні парламенту, хоча таких ініціатив уже більше десяти. При цьому напрацювання таких політик блокується.

Знати більше: Інтерв′ю очільниці пропрезидентської партії "Слуга народу" Олени Шуляк

Теми: ОПЗЖВерховна Рада
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