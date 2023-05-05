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ГУРівцям за донати купили станцію розвідки вартістю 41 млн

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 13:00
ГУРівцям за донати купили станцію розвідки вартістю 41 млн
Скрін з відео

Фонд "Повернись живим" придбав за донати мобільну станцію розвідки для Головного управління розвідки Міноборони України, її вартість складає понад 41 млн грн.

Джерело: Фонд "Повернись живим"

Деталі: Фонд повідомляє, щоб це унікальний технічний комплекс, який допоможе спецпризначенцям швидко виявляти ворога й здобувати про нього ще більше інформації. 

Як зазначає Фонд, з міркувань безпеки, цей непростий у реалізації проєкт близько року тримали у таємниці. Замість того, щоб публічно акумулювати для нього кошти, обладнання придбали з загальних рахунків Фонду.

Дослівно: "Просто вдумайтеся: більше $1 000 000, разовий платіж, секретна закупівля і тільки один із десятків тисяч результатів нашої спільної роботи.

Ось чому важливі регулярні донати".

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Теми: розвідкаблагодійністьтехнології
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