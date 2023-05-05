ГУРівцям за донати купили станцію розвідки вартістю 41 млн

Фонд "Повернись живим" придбав за донати мобільну станцію розвідки для Головного управління розвідки Міноборони України, її вартість складає понад 41 млн грн.

Джерело: Фонд "Повернись живим"

Деталі: Фонд повідомляє, щоб це унікальний технічний комплекс, який допоможе спецпризначенцям швидко виявляти ворога й здобувати про нього ще більше інформації.

Як зазначає Фонд, з міркувань безпеки, цей непростий у реалізації проєкт близько року тримали у таємниці. Замість того, щоб публічно акумулювати для нього кошти, обладнання придбали з загальних рахунків Фонду.

Дослівно: "Просто вдумайтеся: більше $1 000 000, разовий платіж, секретна закупівля і тільки один із десятків тисяч результатів нашої спільної роботи.

Ось чому важливі регулярні донати".