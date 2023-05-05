Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий випуск УП.Чат: контрнаступ, доплата 30 тис грн військовим, викрадення дітей

"Українська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 13:29
Новий випуск УП.Чат: контрнаступ, доплата 30 тис грн військовим, викрадення дітей

5 травня на "Українській правді" вийшов новий випуск УП.Чату. На цей раз гостею програми стала керівниця проєкту "Слідство Інфо" Анна Бабінець.

Джерело: УП

Деталі: Під час випуску обговорюють заяви росіян про початок українського контрнаступу, як ЗСУ тримають оборону Бахмута, доплату 30 тис грн військовим, викрадення українських дітей росіянами, зухвале інтерв’ю Марії Львової-Бєлової та інші важливі події тижня.

У студії разом із гостем журналісти УП Севгіль Мусаєва, Роман Романюк та Ольга Кириленко.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: контрнаступдітигрошіармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 12:01По всій Україні лунала повітряна тривога  

У ГУР розповіли, чому "відразу відкинули" план Червінського

У ГУР пояснили, для чого Пригожин так активно коментує наступ ЗСУ

відеоЗеленський зробив 9 травня Днем Європи, а День перемоги запропонував на 8 травня

оновлено від 06:22Українські захисники знищили вночі 35 із 35 "Шахедів"

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

Усі новини...
контрнаступ
Зеленський про контрнаступ: Ми не думаємо, що у нас може не бути успіху
"Все почалося": Пригожин каже, що ЗСУ пішли в наступ
Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу – ЗМІ
Останні новини
13:47
Регулятор проведе планову перевірку "Укренерго"
13:46
У Фінляндії запрацював офіційний реєстр собак: до кінця року зобов’язали порахувати усіх
13:45
Європа зменшує обсяги купівлі газу в очікуванні ще більшого падіння цін
13:43
Нічна атака росіян: на Запоріжжі з-під завалів дістали тіло
13:43
фотоЗМІ: РФ провадить операцію впливу з метою розсварити Туреччину з ЄС та Україною
13:41
опитуванняЩо з робочою силою? Для власників малого і середнього бізнесу
13:37
Оголосили підозру відомому актору РФ, який закликав до знищення України
13:35
Binance двічі призупиняла виведення біткоїнів: причини
13:31
РФ вдень обстріляла Херсонщину: 6 постраждалих
13:18
фотоДБР знайшло ще одну колекцію цінних артефактів у екснардепа, який фінансував терористів
Усі новини...
Реклама: