Новий випуск УП.Чат: контрнаступ, доплата 30 тис грн військовим, викрадення дітей
П'ятниця, 5 травня 2023, 13:29
5 травня на "Українській правді" вийшов новий випуск УП.Чату. На цей раз гостею програми стала керівниця проєкту "Слідство Інфо" Анна Бабінець.
Джерело: УП
Деталі: Під час випуску обговорюють заяви росіян про початок українського контрнаступу, як ЗСУ тримають оборону Бахмута, доплату 30 тис грн військовим, викрадення українських дітей росіянами, зухвале інтерв’ю Марії Львової-Бєлової та інші важливі події тижня.
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У студії разом із гостем журналісти УП Севгіль Мусаєва, Роман Романюк та Ольга Кириленко.