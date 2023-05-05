Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый выпуск УП.Чат: контрнаступление, доплата 30 тыс грн военным, похищение детей

"Украинская правда"Пятница, 5 мая 2023, 13:29
Новый выпуск УП.Чат: контрнаступление, доплата 30 тыс грн военным, похищение детей

5 мая на "Украинской правде" вышел новый выпуск УП.Чата. На этот раз гостьей программы стала руководитель проекта "Следствие Инфо" Анна Бабинец.

Источник: УП

Детали: Во время выпуска обсуждают заявления россиян о начале украинского контрнаступления, как ВСУ держат оборону Бахмута, доплату 30 тыс грн военным, похищение украинских детей россиянами, дерзкое интервью Марии Львовой-Беловой и другие важные события недели.

В студии вместе с гостем журналисты УП Севгиль Мусаева, Роман Романюк и Ольга Кириленко.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: контрнаступлениедетиденьгиармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 12:01По всей Украине звучала воздушная тревога

В ГУР рассказали, почему "сразу отбросили" план Червинского

В ГУР объяснили, для чего Пригожин так активно комментирует наступление ВСУ

видеоЗеленский сделал 9 мая Днем Европы, а День победы предложил на 8 мая

обновлено от 06:22Украинские защитники уничтожили ночью 35 из 35 "Шахедов"

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

Все новости...
контрнаступление
Зеленский о контрнаступлении: Мы не думаем, что у нас может не быть успеха
"Все началось": Пригожин говорит, что ВСУ пошли в наступление
Украина скрывает от союзников детали будущего контрнаступления – СМИ
Последние новости
14:07
Минобороны увеличит количество саперов и хочет, чтобы машины для разминирования делали в Украине
13:51
фотоУдар РФ уничтожил склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области
13:47
Регулятор проведет плановую проверку "Укрэнерго"
13:46
В Финляндии заработал официальный реестр собак: до конца года обязали посчитать всех
13:45
Европа уменьшает объемы покупки газа в ожидании еще большего падения цен
13:43
Ночная атака россиян: на Запорожье из-под завалов достали тело
13:43
фотоСМИ: РФ проводит операцию влияния с целью рассорить Турцию с ЕС и Украиной
13:41
опросЧто с рабочей силой? Для собственников малого и среднего бизнеса
13:37
Объявлено подозрение известному актеру РФ, который призывал к уничтожению Украины
13:35
Binance дважды приостанавливала вывод биткоинов: причины
Все новости...
Реклама: