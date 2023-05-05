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Новый выпуск УП.Чат: контрнаступление, доплата 30 тыс грн военным, похищение детей

"Украинская правда"Пятница, 5 мая 2023, 13:29
Новый выпуск УП.Чат: контрнаступление, доплата 30 тыс грн военным, похищение детей

5 мая на "Украинской правде" вышел новый выпуск УП.Чата. На этот раз гостьей программы стала руководитель проекта "Следствие Инфо" Анна Бабинец.

Источник: УП

Детали: Во время выпуска обсуждают заявления россиян о начале украинского контрнаступления, как ВСУ держат оборону Бахмута, доплату 30 тыс грн военным, похищение украинских детей россиянами, дерзкое интервью Марии Львовой-Беловой и другие важные события недели.

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В студии вместе с гостем журналисты УП Севгиль Мусаева, Роман Романюк и Ольга Кириленко.

Темы: контрнаступлениедетиденьгиармия
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