У Польщі демонтували пам’ятник подяки Червоній армії

У польському місті Глубчиці демонтували "пам’ятник подяки Червоній армії", який був встановлений у 1945 році.

Про це повідомив польський Інститут національної пам’яті, пише "Європейська правда".

Обеліск був встановлений на честь 676 червоноармійців 1-го Українського фронту, які полягли в боях за місто у березні 1945 року.

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"1945 рік у Польщі, на Опольщині, в інших регіонах, не був роком зіткнення між поневолювачами і визволителями. Це не був рік зіткнення між добром і злом, а рік зіткнення між злом і злом, між поневолювачами і поневолювачами, незалежно від того, були вони німецькими націонал-соціалістами чи радянськими комуністами. З 1939 року вони хотіли знищити Польщу, вони хотіли знищити Центральну Європу", – сказав голова Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький.

За його словами, "такі пропагандистські об’єкти не можуть стояти на просторі вільної, незалежної та демократичної Польщі".

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"Бо це не пам’ятник. Це – об’єкт. Пам’ятник повинен мати історичну, наукову або естетичну цінність. Він не історичний, оскільки стосується подій, яких не було, тому що в 1945 році не було ні звільнення, ні героїв від Червоної Армії", – додав Навроцький.

Нагадаємо, 4 квітня Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала Александра Жгуна – учасника групи "Нічна варта", створеної для охорони радянських пам’ятників, що підлягають знесенню.