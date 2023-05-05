Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі демонтували пам’ятник подяки Червоній армії

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 16:20

У польському місті Глубчиці демонтували "пам’ятник подяки Червоній армії", який був встановлений у 1945 році.

Про це повідомив польський Інститут національної пам’яті, пише "Європейська правда".

Обеліск був встановлений на честь 676 червоноармійців 1-го Українського фронту, які полягли в боях за місто у березні 1945 року.

Реклама:

"1945 рік у Польщі, на Опольщині, в інших регіонах, не був роком зіткнення між поневолювачами і визволителями. Це не був рік зіткнення між добром і злом, а рік зіткнення між злом і злом, між поневолювачами і поневолювачами, незалежно від того, були вони німецькими націонал-соціалістами чи радянськими комуністами. З 1939 року вони хотіли знищити Польщу, вони хотіли знищити Центральну Європу", – сказав голова Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький.

 

За його словами, "такі пропагандистські об’єкти не можуть стояти на просторі вільної, незалежної та демократичної Польщі".

ВІДЕО ДНЯ
 

"Бо це не пам’ятник. Це – об’єкт. Пам’ятник повинен мати історичну, наукову або естетичну цінність. Він не історичний, оскільки стосується подій, яких не було, тому що в 1945 році не було ні звільнення, ні героїв від Червоної Армії", – додав Навроцький.

Нагадаємо, 4 квітня Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала Александра Жгуна – учасника групи "Нічна варта", створеної для охорони радянських пам’ятників, що підлягають знесенню.

Теми: ПольщадекомунізаціяСРСРРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Польща
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: