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У США розслідують, чи допомагала Binance росіянам обходити санкції – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 6 травня 2023, 02:58
У США розслідують, чи допомагала Binance росіянам обходити санкції – ЗМІ
Фото: itc.ua

Міністерство юстиції США розслідує, чи допомагала компанія Binance обходити росіянам санкції США і переказувати гроші через найбільшу в світі криптовалютну біржу.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що розслідування відділу національної безпеки Міністерства юстиції США з'ясовує, чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну.

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За словами одного з джерел, розслідування ведеться паралельно з розслідуванням кримінального відділу.

За словами іншого джерела Binance веде переговори з Мінюстом США, щоб вирішити попередні скарги на те, що біржа використовувалася для обходу санкцій проти Ірану.

У заяві Binance йдеться, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

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Також Binance зазначає, що згідно з протоколами компанії, кожен клієнт повинен пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.

Теми: санкціїРосіяСШАкриптовалюта
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