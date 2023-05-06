У США розслідують, чи допомагала Binance росіянам обходити санкції – ЗМІ

Міністерство юстиції США розслідує, чи допомагала компанія Binance обходити росіянам санкції США і переказувати гроші через найбільшу в світі криптовалютну біржу.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що розслідування відділу національної безпеки Міністерства юстиції США з'ясовує, чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну.

За словами одного з джерел, розслідування ведеться паралельно з розслідуванням кримінального відділу.

За словами іншого джерела Binance веде переговори з Мінюстом США, щоб вирішити попередні скарги на те, що біржа використовувалася для обходу санкцій проти Ірану.

У заяві Binance йдеться, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

Також Binance зазначає, що згідно з протоколами компанії, кожен клієнт повинен пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.