В Україні знищені ще десятки одиниць техніки РФ та понад пів тисячі вояк
Субота, 6 травня 2023, 08:23
За добу 5 травня українські захисники знищили 560 росіян, 7 танків, 14 артсистем.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3717 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
- артилерійських систем – 2992 (+14) од,
- РСЗВ – 552 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 306 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 375 (+2).
Дані уточнюються.