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В Україні знищені ще десятки одиниць техніки РФ та понад пів тисячі вояк

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 08:23
В Україні знищені ще десятки одиниць техніки РФ та понад пів тисячі вояк
РОЗБИТА ТЕХНІКА ОКУПАНТІВ, ФОТО ГЕНШТАБУ ВСУ

За добу 5 травня українські захисники знищили 560 росіян, 7 танків, 14 артсистем.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3717 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
  • артилерійських систем – 2992 (+14) од,
  • РСЗВ – 552 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 306 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 375 (+2).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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