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СБУ затримала чиновника, який обкладав "даниною" експортерів зерна

Альона Мазуренко Понеділок, 8 травня 2023, 14:39
СБУ затримала чиновника, який обкладав даниною експортерів зерна
фото: СБУ

Служба безпеки затримала одного з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області, який обклав "даниною" експортерів зерна.

Джерело: Служба безпеки 

Дослівно: "Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

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Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію.

За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора".

 

Деталі: За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції.

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Сума "данини" становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром.

У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Співробітники СБУ задокументували два епізоди одержання грошей за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном.

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також планується оголошення про підозру його спільнику.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

 

Теми: зерноСБУхабар
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