СБУ затримала чиновника, який обкладав "даниною" експортерів зерна
Служба безпеки затримала одного з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області, який обклав "даниною" експортерів зерна.
Джерело: Служба безпеки
Дослівно: "Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.
Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію.
За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора".
Деталі: За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції.
Сума "данини" становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром.
У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.
Співробітники СБУ задокументували два епізоди одержання грошей за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном.
Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також планується оголошення про підозру його спільнику.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.