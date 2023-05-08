СБУ затримала чиновника, який обкладав "даниною" експортерів зерна

Служба безпеки затримала одного з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області, який обклав "даниною" експортерів зерна.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію.

За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора".

Деталі: За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції.

Сума "данини" становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром.

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У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Співробітники СБУ задокументували два епізоди одержання грошей за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном.

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також планується оголошення про підозру його спільнику.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.