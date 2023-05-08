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СБУ 9 травня проведе контрдиверсійні заходи в Харкові

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 18:36
СБУ 9 травня проведе контрдиверсійні заходи в Харкові
Фото: СБУ

9 травня у Харкові Служба безпеки України буде проводити контрдиверсійні заходи.

Джерело: повідомлення СБУ у Харківській області

Дослівно: "9 травня на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити контрдиверсійні заходи.

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Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп".

Деталі: У відомстві наголосили, що під час контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.

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Теми: СБУ
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