СБУ 9 травня проведе контрдиверсійні заходи в Харкові

9 травня у Харкові Служба безпеки України буде проводити контрдиверсійні заходи.

Джерело: повідомлення СБУ у Харківській області

Дослівно: "9 травня на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити контрдиверсійні заходи.

Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп".

Деталі: У відомстві наголосили, що під час контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.