СБУ 9 мая проведет контрдиверсионные мероприятия в Харькове

9 мая в Харькове Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия.

Источник: сообщение СБУ в Харьковской области

Дословно: "9 мая на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия.

Реклама:

Кроме СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Целью запланированных мероприятий является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп".

Детали: В ведомстве отметили, что во время контрдиверсионных мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта.