Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ 9 мая проведет контрдиверсионные мероприятия в Харькове

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 18:36
СБУ 9 мая проведет контрдиверсионные мероприятия в Харькове
Фото: СБУ

9 мая в Харькове Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия.

Источник: сообщение СБУ в Харьковской области

Дословно: "9 мая на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия.

Кроме СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Целью запланированных мероприятий является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп".

Детали: В ведомстве отметили, что во время контрдиверсионных мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта.

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
СБУ
В Харьковской области СБУ разоблачила чиновников, которые требовали "дань" с экспортеров агропродукции
СБУ задержала чиновника, который обкладывал "данью" экспортеров зерна
СБУ прокомментировала подрыв авто с Прилепиным: Бавовна пылала и будет пылать
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: