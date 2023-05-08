СБУ 9 мая проведет контрдиверсионные мероприятия в Харькове
9 мая в Харькове Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия.
Источник: сообщение СБУ в Харьковской области
Дословно: "9 мая на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия.
Кроме СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.
Целью запланированных мероприятий является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп".
Детали: В ведомстве отметили, что во время контрдиверсионных мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта.