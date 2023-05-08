Букінгемський палац показав перший портрет Чарльза III після коронації

Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації.

Знімок опублікований у офіційному акаунті Букінгемського палацу в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

На фото Чарльз III сидить на троні в короні та хутряній мантії, тримаючи в руках суверен та скіпетр.

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The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.



📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/NTVEsRAIGV — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

Знімок зробив королівський фотограф Уго Бернанд.

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Нагадаємо, британського монарха Чарльза ІІІ коронували у Вестмінстерському абатстві в суботу під час першої за останні сімдесят років подібної церемонії.

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