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Букінгемський палац показав перший портрет Чарльза III після коронації

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 20:22

Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації.

Знімок опублікований у офіційному акаунті Букінгемського палацу в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

На фото Чарльз III сидить на троні в короні та хутряній мантії, тримаючи в руках суверен та скіпетр.

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Знімок зробив королівський фотограф Уго Бернанд.

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Нагадаємо, британського монарха Чарльза ІІІ коронували у Вестмінстерському абатстві в суботу під час першої за останні сімдесят років подібної церемонії.

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Теми: Велика Британіяполітична система
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