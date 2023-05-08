Букингемский дворец показал первый портрет Чарльза III после коронации

Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III после коронации.

Снимок опубликован в официальном аккаунте Букингемского дворца в Twitter, сообщает "Европейская правда".

На фото Чарльз III сидит на троне в короне и меховой мантии, держа в руках суверен и скипетр.

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The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.



📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/NTVEsRAIGV — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

Снимок сделал королевский фотограф Уго Бернанд.

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Напомним, британского монарха Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве в субботу во время первой за последние семьдесят лет подобной церемонии.

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