Букингемский дворец показал первый портрет Чарльза III после коронации
Понедельник, 8 мая 2023, 20:22
Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III после коронации.
Снимок опубликован в официальном аккаунте Букингемского дворца в Twitter, сообщает "Европейская правда".
На фото Чарльз III сидит на троне в короне и меховой мантии, держа в руках суверен и скипетр.
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The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.— The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023
📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/NTVEsRAIGV
Снимок сделал королевский фотограф Уго Бернанд.
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Напомним, британского монарха Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве в субботу во время первой за последние семьдесят лет подобной церемонии.
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