Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Букингемский дворец показал первый портрет Чарльза III после коронации

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 20:22

Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III после коронации.

Снимок опубликован в официальном аккаунте Букингемского дворца в Twitter, сообщает "Европейская правда".

На фото Чарльз III сидит на троне в короне и меховой мантии, держа в руках суверен и скипетр.

Снимок сделал королевский фотограф Уго Бернанд.

Напомним, британского монарха Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве в субботу во время первой за последние семьдесят лет подобной церемонии.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Король-реформатор: как Чарльз III меняет британскую монархию и помогает Украине.

Темы: Великобританияполитическая система
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы объяснили, почему нельзя говорить о 90% эффективности ПВО

СМИ: Зеленский может поехать в Италию 13 мая, встретится с премьером и Папой Римским

В Раде хотят пересмотреть зарплаты военным: кому их могут повысить

ЮАР могла поставлять России боеприпасы и оружие для войны в Украине – посол США

Убийство Гандзюк: прокуратура просит для обвиняемых 10 лет тюрьмы

В Польше говорят, что уже передали Украине 14 самолетов МиГ-29

Все новости...
Великобритания
Россия активно вербует на войну трудовых мигрантов из Центральной Азии – разведка Британии
Зеленский поздравил короля Чарльза ІІІ: Начинается новая эпоха британской монархии
Шмыгаль и глава Минобороны Британии скоординировали "шаги для контрнаступления"
Последние новости
21:44
Замглавы МИД Мельник будет послом в Бразилии
21:35
Главный соперник Эрдогана обвинил РФ во вмешательстве в выборы президента Турции
21:25
Воздушные силы объяснили, почему нельзя говорить о 90% эффективности ПВО
21:20
В Минобороны заявили, что Россия увеличила количество обстрелов и ей есть чем стрелять
21:18
СМИ: Зеленский может поехать в Италию 13 мая, встретится с премьером и Папой Римским
21:08
В Раде хотят пересмотреть зарплаты военным: кому их могут повысить
21:07
На окраине Бахмута захлебнулись вражеские штурмы, 4 беспилотника РФ мертвы – пограничники
21:00
Беларусь спешит до декабря установить сирены вблизи границы с Украиной
20:43
В Польше расследуют роль экс-канцлера Германии в войне в Украине – СМИ
20:37
ВОЗ больше не считает обезьянью оспу глобальной чрезвычайной ситуацией
Все новости...
Реклама: