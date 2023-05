Букингемский дворец показал первый портрет Чарльза III после коронации

Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III после коронации.

Снимок опубликован в официальном аккаунте Букингемского дворца в Twitter, сообщает "Европейская правда".

На фото Чарльз III сидит на троне в короне и меховой мантии, держа в руках суверен и скипетр.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.



📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/NTVEsRAIGV