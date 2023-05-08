ЄС про нову дату Дня Європи в Україні: "Відображення європейської ідентичності українців"
Європейська комісія привітала рішення України почати святкування Дня Європи 9 травня.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар у Twitter опублікувала представниця Єврокомісії Дана Спінант.
"Ми вітаємо рішення України святкувати 9 травня як День Європи – це є відображенням європейської ідентичності українського народу", – зазначила вона.
Президент Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.
За його словами, традиція святкування Дня Європи "для відзначення досягнутих миру та єдності" була встановлена багато років тому.
Цьогоріч 9 травня в Україну приїде президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Читайте також едіторіал ЄвроПравди: Разом з Європою, а не з РФ. Що Україна має святкувати 9 травня