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ЄС про нову дату Дня Європи в Україні: "Відображення європейської ідентичності українців"

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 20:59

Європейська комісія привітала рішення України почати святкування Дня Європи 9 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар у Twitter опублікувала представниця Єврокомісії Дана Спінант.

"Ми вітаємо рішення України святкувати 9 травня як День Європи – це є відображенням європейської ідентичності українського народу", – зазначила вона.

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Президент Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

За його словами, традиція святкування Дня Європи "для відзначення досягнутих миру та єдності" була встановлена багато років тому.

Цьогоріч 9 травня в Україну приїде президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Читайте також едіторіал ЄвроПравди: Разом з Європою, а не з РФ. Що Україна має святкувати 9 травня

Теми: ЄвропаУкраїнаісторія
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