Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський подякував захисникам неба: Партнери бачать, на що здатна передана Україні зброя

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 травня 2023, 22:05
Зеленський подякував захисникам неба: Партнери бачать, на що здатна передана Україні зброя
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський подякував Повітряним силам та іншим родам військ, які боронять небо, за його словами, партнери бачать ефективність використання переданої Україні зброї.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Наші захисники неба – бійці Повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і "Шахедів" терористів, – цими днями просто молодці! Надихають не лише нас. Партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки".

Деталі: За його словами, успіхи українців в обороні проти російської агресії – це антидот проти інших агресій. Він підкреслив, що світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників.

"Можемо ми – отже, зможуть інші. Якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно й так само разом з іншими вільними народами. Дякую кожному нашому воїну, який дає Україні цей результат! Дякую кожному партнеру, який допомагає нашим воїнам саме тією зброєю, яка потрібна для результативності!", - сказав президент.

При цьому він особливо відзначив роботу воїнів 96-ї Київської зенітної ракетної бригади.

Теми: ЗеленськийПовітряні сили ЗСУвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Є хороші новини щодо боєприпасів
Зеленський пояснив, чому 9 травня святкуватимуть День Європи
Зеленський збирав Ставку: обговорили останні атаки РФ і боєприпаси
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: