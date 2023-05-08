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Украинские журналисты стали лауреатами Пулитцеровской премии за 2023 год

Станислав ПогориловПонедельник, 8 мая 2023, 23:14
Украинские журналисты стали лауреатами Пулитцеровской премии за 2023 год
Фото: wikipedia

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии за 2023 год, среди них - украинцы, сотрудники агентства Associated Press и издания The New York Times.

Источник: сайт премии

Дословно: "Сегодня Колумбийский университет объявляет лауреатов Пулитцеровских премий 2023 года, присужденных по рекомендации Комитета по Пулитцеровским премиям".

Детали: Самую престижную премию США получили в номинации "За служение обществу" видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко.

Журналисты получили награду за работы во время осады Мариуполя, в частности, они опубликовали репортаж из Мариупольского роддома, который попал под российский обстрел.

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Также в номинации "Международный репортаж" о событиях в Буче во время российского вторжения премию получили журналисты The New York Times, в частности, и украинец Стас Козлюк.

Узнать больше: "В Мариуполе важнее всего было выжить": Евгений Малолетка и Мстислав Чернов о работе фотожурналистов во время войны

Справочно: Пулитцеровская премия (англ. Pulitzer Prize) - одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная издателем "желтой прессы" Джозефом Пулитцером.

Темы: УкраинавойнаСША
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