Украинские журналисты стали лауреатами Пулитцеровской премии за 2023 год
В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии за 2023 год, среди них - украинцы, сотрудники агентства Associated Press и издания The New York Times.
Источник: сайт премии
Дословно: "Сегодня Колумбийский университет объявляет лауреатов Пулитцеровских премий 2023 года, присужденных по рекомендации Комитета по Пулитцеровским премиям".
Congratulations to @AP, @mstyslav9, @EMaloletka, @VasilisaUKR and @lhinnant. #Pulitzer pic.twitter.com/0CnT3UI1p0— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 8, 2023
Детали: Самую престижную премию США получили в номинации "За служение обществу" видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко.
Журналисты получили награду за работы во время осады Мариуполя, в частности, они опубликовали репортаж из Мариупольского роддома, который попал под российский обстрел.
Также в номинации "Международный репортаж" о событиях в Буче во время российского вторжения премию получили журналисты The New York Times, в частности, и украинец Стас Козлюк.
Узнать больше: "В Мариуполе важнее всего было выжить": Евгений Малолетка и Мстислав Чернов о работе фотожурналистов во время войны
Справочно: Пулитцеровская премия (англ. Pulitzer Prize) - одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная издателем "желтой прессы" Джозефом Пулитцером.