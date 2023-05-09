Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Британії відреагував на заяви Путіна під час параду у Москві

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 16:23

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував брехливі заяви президента РФ Владіміра Путіна, які він виголосив під час промови на параді 9 травня у Москві.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які вчиняються, жахливі. Страждання, яких зазнає український народ, жахливі", – наголосив Сунак.

Реклама:

За його словами, Британія залишається непохитною у підтримці народу України в цій агресії.

"Це те, що я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", – додав британський прем'єр.

Нагадаємо, під час параду у Москві Путін заявив, що Захід нібито "підбурює людей і розколює суспільства, провокує криваві конфлікти і перевороти, сіє ненависть, русофобію, агресивний націоналізм, знищує сімейні традиційні цінності".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ПутінСунакВелика Британіяпарад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: