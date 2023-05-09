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Прем'єр Британії відреагував на заяви Путіна під час параду у Москві

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 16:23

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував брехливі заяви президента РФ Владіміра Путіна, які він виголосив під час промови на параді 9 травня у Москві.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які вчиняються, жахливі. Страждання, яких зазнає український народ, жахливі", – наголосив Сунак.

За його словами, Британія залишається непохитною у підтримці народу України в цій агресії.

"Це те, що я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", – додав британський прем'єр.

Нагадаємо, під час параду у Москві Путін заявив, що Захід нібито "підбурює людей і розколює суспільства, провокує криваві конфлікти і перевороти, сіє ненависть, русофобію, агресивний націоналізм, знищує сімейні традиційні цінності".

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Теми: ПутінСунакВелика Британіяпарад
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